Policial militar que desviou 7 granadas da PM é preso em Contagem

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Três policiais militares da ativa foram presos em flagrante durante uma operação da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que apura desvio de conduta de servidores, na tarde desta terça-feira (1/7). Os homens foram encontrados em suas residências em Belo Horizonte, Contagem e Governador Valadares, na Região da Vale do Rio Doce.

Na capital, um policial foi detido por posse ilegal de arma de fogo e munições. Na região metropolitana, o militar foi preso pelo mesmo crime do ano anterior e peculato. De acordo com a corporação, no segundo caso foram encontradas, na casa do investigado, sete granadas de uso da PM. Já em Governador Valadares, o flagrante contra o servidor foi por posse ilegal de munições.

Em entrevista coletiva, o porta-voz da Polícia Militar, capitão Rafael Veríssimo, afirmou que estas foram as primeiras prisões do inquérito policial militar que tramita na Corregedoria. Por estar em segredo de Justiça, informações como a motivação da investigação e quais crimes estão sendo apurados não foram ser repassadas.

Além dos flagrantes, durante o cumprimento dos mandados foram apreendidas cerca de 290 munições, cinco armas de fogo, balanças de precisão e uma réplica de arma. “A instituição reafirma seu compromisso com a sociedade, de ser uma instituição transparente que busca em qualquer situação de desvio de conduta efetivar suas medidas pelo sistema da corregedoria de modo que a responsabilização penal e também na seara administrativas sejam medidas tomadas para coibir qualquer tipo de ilegalidade”, afirmou Veríssimo.

