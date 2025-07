Vídeo: confronto com a PM deixa 5 mortos em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Cinco homens morreram, em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro, depois de uma troca intensa de tiros com a Polícia Militar, no final da noite dessa segunda-feira (30/6).

Os policiais militares, que faziam uma ronda nas ruas do Bairro Brasília, suspeitaram de um veículo de cor cinza. Foi dado sinal de parada, mas o motorista não respeitou.

O condutor do veículo acelerou e teve início uma perseguição, digna de filmes de Hollywood. A perseguição terminou num posto de combustível, na Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, onde o veículo foi cercado.

Os cinco ocupantes resistiram e desceram do carro atirando contra os policiais. Houve revide e os cinco ocupantes do carro foram baleados.

Três desses homens tiveram morte imediata. Dois foram levados ainda com vida para uma UPA, e faleceram no local.

Nas redes sociais, imagens mostram a perseguição. É possível ver o momento em que o veículo é cercado no posto de gasolina e quando os ocupantes saem, são baleados e caem no asfalto.

Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), informou que o confronto armado ocorreu depois de identificarem o veículo associado a crimes recentes de homicídio e roubo na cidade. Os disparos por parte dos ocupantes do Fiat Freemont prata tiveram início ainda durante a perseguição e os policiais reagiram.

“O acompanhamento tático, com a participação de diversas equipes, prosseguiu por vários bairros até a Avenida Teodolino Pereira de Araújo, onde o veículo foi interceptado. Mesmo após a imobilização do veículo, os ocupantes mantiveram resistência armada, tornando necessário o uso diferenciado da força para cessar a agressão e garantir a segurança dos militares e da comunidade”, diz a nota.

Segundo a PMMG, a operação policial resultou na apreensão de quatro armas de fogo, sendo duas pistolas calibre .380, um revólver calibre .38 e uma submetralhadora calibre .380, além de um colete balístico. Além dos suspeitos, que morreram, dois militares ficaram feridos e receberam atendimento médico imediato, sem risco à vida.

As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, com acompanhamento da Polícia Judiciária Militar e da perícia técnica.



Os criminosos

Um levantamento da Polícia Militar mostra que os cinco mortos eram perigosos e que estavam foragidos. Juntos, eles somavam penas de 35 anos de prisão.

Wellington da Silva Paulino, de 25 anos, tinha passagens por roubo e porte ilegal de armas. Douglas Vinícius Gomes de Morais, de 26 anos, era um dos mais perigosos, com prisões por roubo, clonagem de veículo, direção perigosa, quatro vezes por tráfico de drogas, uso e consumo de drogas (2 vezes), ingresso ilegal de celular em estabelecimento prisional (2) e lesão corporal.

O terceiro era João Pedro Martins Silvestre, de 23 anos, que teve prisões por roubo, ameaça, porte ilegal de arma de fogo (2) e receptação. O quarto, Lucas Eduardo Gomes dos Santos, de 21 anos, preso por tráfico de drogas, receptação e dano.

O quinto, André Luiz Ramos, de 22, responde por homicídio, porte ilegal de arma de fogo (2), furto (3), ameaça, tráfico de drogas (4), lesão corporal e receptação.