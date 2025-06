BH: homem armado tenta roubar passageiros de ônibus e é baleado pela PM

Um homem armado tentou roubar passageiros de um ônibus Move de Belo Horizonte da linha 52, sentido Pampulha, e foi baleado por agentes da Polícia Militar de Minas Gerais. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (16/6) na Avenida Antônio Carlos, na altura do Viaduto Moçambique, na Região Noroeste da capital mineira.

A ocorrência ainda está em andamento e as informações preliminares foram repassadas ao Estado de Minas pela Polícia Militar de Minas Gerais, que segue no local. Ainda segundo os agentes, o homem foi encaminhado para o hospital para ser atendido.

Nenhum passageiro foi atingido, de acordo com a corporação.

Ao Estado de Minas, o motorista do ônibus contou que o suspeito do roubo havia embarcado no ponto que antecede o Hospital Belo Horizonte, na Avenida Antônio Carlos. Pouco tempo depois, o condutor do coletivo disse que viu uma confusão na parte de trás do veículo, onde o suspeito estaria tentando roubar a bolsa de uma passageira.

Ainda segundo o motorista, havia quatro passageiros dentro do ônibus. Ao ver a cena, o condutor contou que conseguiu sinalizar para uma viatura que passava que algo estava acontecendo. Por sua vez, o suspeito teria descido do coletivo e tentado fugir, quando foi baleado.





