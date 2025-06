PM prende dupla de traficantes 'Romário e Cigano' em Governador Valadares

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar em Governador Valadares a prender dois dos mais perigosos e temidos traficantes do Vale do Rio Doce. Os suspeitos são conhecidos por “Romário” e “Cigano”.

Segundo a denúncia, era comum ver pessoas armadas andando tranquilamente no distrito de Santo Antônio do Pontal, um dos locais mais violentos de Valadares. "Romário" e "Cigano" foram citados com duas das pessoas que andavam armada no distrito.

A denúncia diz ainda que toda a população do distrito se sente ameaçada, mas que todos temem retaliações por parte do tráfico de drogas, caso denunciem. O local é conhecido pela disputa de um ponto de venda de droga.

A partir das informações, a PM organizou uma operação e, durante o patrulhamento, viram um homem, com as características de “Romário”, abrindo a porta de uma casa e fechando-a rapidamente ao avistar a viatura policial.

Os militares perceberam que a casa tinha duas saídas, para ruas distintas. E pouco depois da porta de um lado ter sido fechada, a outra se abriu e de lá saiu um homem, que acabou contido pelos policiais.

Ao revistar o suspeito, os policiais encontraram 14 pinos de cocaína com um homem de iniciais J.C.C. - que é conhecido como “Cigano”. O grupo de policiais se dividiu e metade foi para a outra porta, dando ordem para que quem estivesse lá dentro saísse.

Um homem se entregou. “Vou abrir a porta. Perdi.” Gritou o homem, que se entregou. Era “Romário”.

Numa revista no interior da casa, foram encontradas uma sacola que continha um revólver calibre 38, com numeração raspada; munições intactas, calibre 22; três telefones celulares.







Os dois foram presos e encaminhados para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares, que assumiu a ocorrência e os investigadores querem, agora, detectar ligações da dupla e onde haverá mais drogas.

