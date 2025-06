Grande BH: corpos enterrados em quintal são enviados ao IML

Os corpos de Jairo Vieira Lima, de 64 anos, e Anderson Alves Brandão, de 51, enterrados no quintal de uma casa na Rua Alameda Sabias, Bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, nesta segunda-feira (23/6), foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante "pelos homicídios qualificados, devido ao meio cruel utilizado no crime, e a ocultação dos cadáveres".

Um cão farejador auxiliou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) a localizar os dois corpos. De acordo com a corporação, no local foram encontrados indícios de violência, como colchão com sangue, marcas nas paredes e um martelo, além de sinais de movimentação de terra no quintal da residência.

Os dois corpos foram localizados enterrados no fundo do lote, em uma área com bananeiras. O corpo de Jairo estava dentro de uma mala e o outro sobre ela, em um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade. Ambas as vítimas apresentavam sinais de violência, como perfurações e possíveis golpes.

A PCMG informou que compareceu ao local e, em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal. Após os exames e a confirmação da identidade das vítimas, os corpos já podem ser retirados pelos familiares.

O inquérito segue a cargo da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios de Ribeirão das Neves.

Entenda o caso

Jairo Vieira Lima e Anderson Alves Brandão foram encontrados mortos e enterrados embaixo de bananeiras, no quintal de casa, na tarde dessa segunda-feira.

Segundo o boletim de ocorrência, uma vizinha deu falta das vítimas e foi até o imóvel depois de escutar ruídos de ferramentas vindos da casa. A mulher e o marido foram recebidos por um homem de 28 anos, que estava agressivo e disse ser o novo dono da residência.

Por achar a situação estranha, o casal acionou a Polícia Militar. O homem demonstrou nervosismo com a chegada dos militares e, em conversa com policiais, disse inicialmente ter comprado a casa por R$ 20 mil, mas depois deu diferentes versões sobre a situação e, por fim, liberou a entrada da polícia no imóvel.

Os agentes encontraram um colchão ensanguentado jogado no terreiro da casa, marcas de sangue pela residência, roupas sujas e um martelo com gotas de sangue seco. Ainda foram encontradas duas cápsulas deflagradas de calibre 22 no quintal.

Na parte dos fundos do lote, a PM encontrou algumas bananeiras com sinais de terra revirada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, depois de trabalhos de escavação no local, os corpos das vítimas foram localizados.

