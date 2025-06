Grande BH: dupla é assassinada e enterrada embaixo de bananeiras

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Dois homens, de 51 e 64 anos, foram encontrados mortos e enterrados embaixo de bananeiras no quintal de uma casa no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi registrado na tarde dessa segunda-feira (24/6).

Segundo o boletim de ocorrência, uma vizinha deu falta das vítimas e foi até o imóvel depois de escutar ruídos de ferramentas vindos da casa. A mulher e o marido foram recebidos por um homem de 28 anos, que estava agressivo e disse ser o novo dono da residência.

Por achar a situação estranha, o casal acionou a Polícia Militar. Ao perceber a aproximação dos militares, o homem demonstrou nervosismo e disse ter comprado a casa por R$20 mil. Durante conversa com a PM, o indivíduo deu diferentes versões sobre a situação e liberou a entrada da polícia no imóvel.

Os agentes encontraram um colchão ensanguentado jogado no terreiro da casa, marcas de sangue pela residência, roupas sujas e um martelo com gotas de sangue seco. Ainda havia duas cápsulas deflagradas de calibre 22 no quintal.

Na parte dos fundos do lote, a PM encontrou algumas bananeiras com sinais de terra revirada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, depois de trabalhos de escavação no local, os corpos das vítimas foram encontrados. O homem de 64 anos estava dentro de uma mala.

A perícia constatou diversos ferimentos nas vítimas, mas não foi possível constatar a quantidade devido ao estado dos corpos. O martelo foi recolhido.

O suspeito, de 28 anos, foi encaminhado para a delegacia. O caso será investigado.