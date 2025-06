Sobrinho mata tio durante festa junina da família

Uma festa junina em família terminou em tragédia nesse domingo (22/6) na zona rural de Ponto Chique, no Norte de Minas Gerais. Um homem de 51 anos foi morto a facadas pelo próprio sobrinho, de 29, após um desentendimento durante a comemoração.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), quando os militares chegaram ao local, de difícil acesso e sem sinal telefônico, encontraram a vítima caída, já sem vida, com muito sangue ao redor. O crime havia ocorrido cerca de duas horas antes. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ibiaí foi acionada e confirmou o óbito.

A esposa da vítima contou que tudo começou enquanto os familiares montavam uma fogueira. Segundo ela, tio e sobrinho eram amigos, trabalhavam juntos e aparentavam ter uma boa relação. No entanto, eles começaram uma espécie de brincadeira, com tapas e simulação de luta de capoeira.

Em determinado momento, o tio aplicou uma rasteira no sobrinho, que ficou sentado no chão por alguns minutos. Ao se levantar, o rapaz foi até sua residência, pegou uma faca e atingiu o tio na perna. O golpe foi fatal.

Testemunhas confirmaram que ambos mantinham uma relação próxima e não havia registros de brigas anteriores.

Após buscas pela região, o suspeito foi encontrado escondido no matagal, ainda com a faca usada no crime. Questionado pela PM sobre a motivação, ele respondeu que esfaqueou o tio porque levou um tapa no rosto durante a discussão.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os procedimentos necessários. O autor foi conduzido para a delegacia de São Francisco, onde permanece à disposição da Justiça.