Na madrugada desta terça-feira (8/10), um homem de 44 anos foi assassinado durante um desentendimento com seu sobrinho no Bairro Morumbi, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. No boletim de ocorrência, a discussão entre os dois teria sido motivada pelo pagamento de uma conta de água entre os dois.

Uma testemunha que presenciou o ocorrido relatou que, por volta de meia-noite, ouviu um forte barulho semelhante a cinco disparos de arma de fogo. Ao sair para verificar a situação, encontrou a vítima caída no chão, na Rua Maria Luíza Alves, e imediatamente prestou ajuda. O homem foi levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde morreu.

O sobrinho do homem, apontado como responsável pelos disparos, foi visto fugindo do local logo após os tiros. A Polícia Militar iniciou buscas na tentativa de localizá-lo, mas, até a última atualização desta reportagem, ele ainda não havia sido encontrado. O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

