Um homem de 46 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar pela segunda vez a enteada autista na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele é acusado ainda de ter estuprado a menina de 12 anos anteriormente e engravidado a vítima. A mãe foi presa por abandono de incapaz.

O caso foi registrado no Bairro Várzea e, de acordo com informações da Polícia Militar, foi a mãe que acionou a corporação. Ela contou que estava em um bar e o ex-companheiro teria pedido para ir até a casa dela para apanhar alguns pertences. Ela concordou, mas o suspeito demorou a voltar, o que fez com que a mãe desconfiasse.

A mulher foi até em casa e teria flagrado o ex, com a bermuda abaixada, deitado em cima da filha no sofá, tendo relações sexuais com a menina. Ele fugiu quando a mulher gritou.

Os policiais o encontraram na Rua Vereador João Pacheco e precisaram usar a arma de choque para contê-lo, uma vez que desobedeceu às ordens dos militares.

A vítima, além de ter apenas 12 anos, é autista grau alto, não verbal. O casal viveu em união estável por aproximadamente 2 anos e o relacionamento terminou no início de 2024 quando a mulher descobriu a gravidez da filha e suspeitou que o padrasto da menina poderia ser o pai da bebê, o que foi comprovado posteriormente. Hoje o bebê tem dois meses e é criado por familiares.

A garota está em um abrigo provisório e o padrasto vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. A mãe dela também acabou presa por abandono de incapaz.

O caso anterior é acompanhado pela Justiça, que havia determinado que a mãe não deveria deixar o homem se aproximar da vítima.