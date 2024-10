Uma mulher, de 19 anos, foi presa, pela Polícia Civil, em Formiga, no centro-oeste de Minas Gerais, suspeita de assassinar um empresário, de 83 anos. O crime ocorreu na última quinta-feira (3/10), no início da noite, na casa da vítima, no Bairro Santa Luzia.





Tão logo tomou conhecimento do crime, uma equipe de investigadores foi até o local. Eles descobriram a suspeição sobre essa mulher e deram início a uma busca por ela na cidade.

No final da tarde de sexta-feira (4/10), ela foi encontrada com o celular da vítima, que tinha sido roubado na véspera, dia do crime.







Levada à delegacia, a mulher foi interrogada e confessou o crime. A prisão em flagrante foi ratificada e, nesta segunda-feira, a prisão foi convertida pela Justiça em preventiva.





No celular foram encontradas mensagens de vídeo e de áudio, enviadas pela mulher. Uma testemunha foi ouvida, comprovando o relacionamento entre a suspeita e a vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia