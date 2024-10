A precipitação em BH pode ocorrer devido ao avanço de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste do país

Belo Horizonte terá um dia ensolarado e quente nesta terça-feira (8/10), com temperaturas que vão de 18°C a 36°C. O céu estará limpo, mas a cidade enfrenta um desafio: a umidade relativa do ar deve cair para níveis entre 20% e 30%, conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 23h.

O aviso sobre a baixa umidade afeta, além de BH, outras 518 cidades de Minas Gerais em pelo menos 12 regiões, incluindo Região Metropolitana, Zona da Mata e Sul do estado. A umidade ideal para a saúde é em torno de 60%, e com os índices baixos, há riscos de problemas como a desidratação e o agravamento de doenças respiratórias - por exemplo, bronquite e asma.





Há 171 dias consecutivos sem chuva significativa, a capital mineira terá mais um dia de horizonte ofuscado pela névoa seca na tarde desta terça, segundo previsão da Defesa Civil municipal. A condição, semelhante a uma fumaça, resulta da combinação de fatores como o acúmulo de poeira, a baixa umidade relativa do ar e a fumaça de queimadas que ocorrem na região e em áreas vizinhas.





A previsão é que a névoa seca persista até que haja chuvas significativas, o que, segundo o Inmet, não deve acontecer até a próxima terça-feira (15/10). As temperaturas elevadas e índices críticos de umidade relativa do ar continuam, e ainda há expectativa para a capital mineira bater novos recordes de calor. Até então, a maior temperatura registrada em BH em 2024 foi 36,2ºC, na última quinta-feira (3/10).





Em meio a esse calor seco, é importante que os moradores adotem cuidados especiais para preservar a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes — uma simples toalha molhada ou um balde com água pode fazer a diferença. Hidratar-se bem é fundamental, assim como evitar a exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia.