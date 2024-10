Calor, baixa umidade do ar e possibilidade de chuvas, trovoadas isoladas e até granizo compõem a previsão do tempo para esta semana em Belo Horizonte. As mudanças climáticas poderão ocorrer por causa da configuração dos ventos e da disponibilidade de umidade em médios níveis na atmosfera.

A tendência, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que permaneçam, durante toda a semana, as temperaturas elevadas e índices críticos de umidade à tarde. "A partir de quarta-feira (9/10), áreas de instabilidade tendem a se desenvolver, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva isoladas. A partir de quinta, a tendência é das áreas de instabilidade ocorrerem em grande parte do estado, trazendo as pancadas de chuva de fim de tarde e noite", explica a meteorologista Anete Fernandes.

De acordo com a Defesa Civil municipal, nesta terça (8/10) o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima, de 36°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 20%.

Na quarta (9), os termômetros devem permanecem nas alturas, mas há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à noite. A máxima deve ser 36ºC e a mínima de 19ºC.

Já na quinta (10) e sexta-feira (11/10), BH pode apresentar um declínio na temperatura. Está previsto céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem variar entre 30ºC e 18ºC.

Pode chover granizo?

Por causa do tempo quente e seco, a possibilidade de granizo, a partir de quarta, não pode ser descartada, segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo. "Nessa época do ano, o calor favorece a formação de nuvens convectivas. Essas nuvens tem como características provocar pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, e a queda de granizo. É normal no período de primavera, portanto podem ocorrer", afirma ele.

Chuva

O Inmet ressalta que na estação convencional de Belo Horizonte, situada no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da cidade, a última chuva (igual ou superior a 1 mm) foi registrada em 19 de abril deste ano. Portanto, já são 171 dias consecutivos sem chuva significativa.

Ainda de acordo com o instituto, houve chuva em pontos isolados da capital em 21 de setembro. Naquela ocasião, a estação automática do Cercadinho registrou 2,0 mm.

A maior temperatura registrada em BH em 2024 foi 36,2ºC, na última quinta-feira (3/10). O recorde anterior foi 35,4ºC no dia 3 de setembro. Em Minas Gerais, a maior temperatura foi 42ºC registrada em Arinos nesta segunda (7/10).

Previsão em Minas

A previsão para o estado é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde. No Noroeste, Triângulo Mineiro, Alto Parnaíba e Norte, os termômetros podem atingir os 40ºC nesta terça (8). A máxima deverá ser de 42ºC no Noroeste e a mínima de 15ºC no Norte.

Nas demais regiões, está previsto céu claro com névoa seca e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros permanecem acima dos 30ºC nas regionais Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, Zona da Mata, Sul /Sudoeste/Campo das Vertentes, Oeste e Central Mineira.

Na quarta, há chance de pancada de chuva e trovoada isolada à noite na Região Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. A máxima deve ser de 41ºC e mínima de 14ºC.

Na quinta e sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde e possibilidade de chuva isolada à noite. Os termômetros devem variar entre 39ºC e 14ºC.