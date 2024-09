O fenômeno da chuva preta atingiu municípios do oeste de Santa Catarina na tarde desta sexta-feira (13). A cidade de Maravilha foi a primeira a registrar a água escura, segundo a Defesa Civil. Moradores também relataram a chuva em Chapecó, Quilombo e Cunha Porã.

Fenômeno pode se repetir em outras cidades catarinenses nesta sexta (13) por causa da alta concentração de fumaça e fuligem no ar. O meteorologista chefe da Defesa Civil, Felipe Theodorovitz, explica que a frente fria que começou no Rio Grande do Sul trouxe chuva para a região.





Chuva preta é consequência da fumaça das queimadas que atingem parte do país. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, ela ocorre quando a água "comum" da chuva que sai das nuvens leva com ela a fuligem que está na atmosfera.





Outros estados devem registrar a chuva escura, informou o Metsul. Entre hoje e domingo, moradores do Paraná devem ficar alerta, principalmente no sudoeste do estado. A chuva também deve atingir pontos no Mato Grosso do Sul e em São Paulo no fim de semana.





Chuva preta não é visível em coloração escura caindo da atmosfera, ressaltou a Defesa Civil de Santa Catarina. O fenômeno é mais facilmente detectado ao tocar o solo. Imagens mostram a água escura coletada em baldes e piscinas.





População deve evitar contato direto com a água escura e não deve coletá-la para higiene ou outras atividades. "A chuva preta pode conter substâncias tóxicas e perigosas para a saúde, principalmente a respiratória. Essa água não deve ser consumida", alertou Felipe Theodorovitz.