O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), prometeu concluir as obras de contenção de enchentes na Região de Venda Nova e iniciar novos projetos para evitar alagamentos, caso seja eleito. Na manhã desta sexta-feira (13/9), Tramonte visitou a bacia de contenção de enchentes da Vilarinho. A agenda foi acompanhada por seu padrinho político, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que tem intensificado sua presença nas agendas do candidato.

No local, Tramonte se comprometeu a realizar mais obras de contenção em outros pontos da cidade. “Essa bacia que foi feita aqui consegue captar dez milhões de litros de água da chuva. Tem mais duas obras que eu vou terminar”, projetou. As duas obras de contenção na Vilarinho têm previsão de conclusão para o segundo semestre deste ano.

“E tem mais obras ainda que serão feitas. Nós temos problemas na Avenida Silva Lobo, na Avenida Prudente de Moraes, na Avenida Francisco Sá. Temos alguns problemas em vários locais de Belo Horizonte. Há 50 anos se faziam obras contra enchente em Belo Horizonte. Muita gente morreu, as pessoas acabavam perdendo tudo com as enchentes. E isso (a bacia) resolveu muito”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Durante a agenda, Tramonte destacou os efeitos da bacia de contenção, enfatizando que as obras salvaram vidas e protegeram propriedades. Ele também elogiou a gestão do ex-prefeito Kalil, que inaugurou as obras na região de Venda Nova durante seu mandato. A bacia de contenção tem como objetivo controlar as frequentes inundações na região, retendo o excesso de água nas vias.

“Quando Kalil fez essa bacia aqui, resolveu muito a questão das enchentes, parou de morrer gente. E isso nós vamos continuar fazendo. Como eu disse, ainda há muitos locais onde é preciso acabar com essas enchentes, para evitar prejuízos e também impedir que continuem trazendo mortes e desespero para as pessoas.”

Tramonte também afirmou que planeja desenvolver projetos voltados para áreas menores, que não demandam obras de grande porte como as da Vilarinho, mas que ainda necessitam de serviços de contenção.

“Onde for necessário, nós vamos fazer. As pessoas não podem ficar naquela situação de medo e desespero. Começam a olhar para o céu, e quando escurece, pensam: 'Ai, meu Deus, vai chover, vou perder tudo que tenho, a água vai invadir minha casa, levar meu carro, meus móveis.' Chega disso. Nós temos que dar segurança às pessoas, e a segurança se faz com isso aqui, ó, obras como essa que foram realizadas”, disse.

Durante a agenda, Tramonte foi lembrado de que as obras de contenção exemplificam algumas das dificuldades enfrentadas pelo ex-prefeito Alexandre Kalil em seu relacionamento com a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) durante seu mandato. No entanto, o candidato afirmou que, se for eleito, pretende estar em “consonância” com a Casa Legislativa.

“É super importante que a prefeitura esteja em consonância com a Câmara, que fale, converse e dialogue com a Câmara. É isso que precisamos e é isso que faremos. O que queremos é paz para a cidade, tranquilidade e realizar muitas coisas para que a cidade possa voltar a ter um prefeito”, afirmou.