Em novo levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (13/9), os candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) continuam na liderança geral em empate técnico triplo, mas uma nova liderança alcançou o pico do trio.

De acordo com a pesquisa, a o primeiro lugar no cenário estimulado, que na última semana era de Boulos, agora passa a ser de Nunes. Mesmo com o psolista aumentando as intenções de voto em 0,8%, agora com 24,7%, o mdbista aumentou em 1,3%, chegando a 25,1% das intenções de voto. Já a terceira posição se mantém ocupada por Marçal, que regressou em 0,3% e marcou 21%.

Segundo o instituto, a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, o que mantém os três candidatos em um empate triplo na primeira posição, assim como calculado na última pesquisa.



Na sequência, surge Tabata Amaral (PSB), pela primeira vez em quarto lugar, com 7,9% das intenções de voto, e José Luiz Datena (PSDB), que regrediu em 1,3% das intenções, agora com 7,1%. Marina Helena, do Partido Novo, aparece com 2,1% dos votos; João Pimenta (PCO), com 0,5%, Bebeto Haddad (DC) e Ricardo Senese (UP) com 0,3% das intenções de voto, enquanto Altino Prazeres (PSTU) tem 0,2% dos votos estimulados.

Cenários espontâneos



No cenário espontâneo das eleições municipais paulistanas, em que os eleitores apontam em quem votariam, o atual prefeito de São Paulo Ricardo Nunes lidera com 16,2% das intenções de voto. Na sequência, Guilherme Boulos aparece com 15,9%, enquanto Pablo Marçal surge na terceira posição com 14,5% das intenções.





Tabata Amaral, citada por 3,7% dos entrevistados, aparece na quarta posição. Já Datena ocupa o quinto lugar na pesquisa, com 2,7% das intenções de votos. A candidata do Novo, Marina Helena, tem 1% das intenções. Altino Prazeres, Bebeto Haddad, João Pimenta e Ricardo Senese contam com 0,1% das intenções no cenário espontâneo.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 9 e 12 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º SP00319/2024 para o cargo de Prefeito.