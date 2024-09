Novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (6/9), mostra empate técnico triplo entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol), nas eleições de 2024.

De acordo com a pesquisa, no cenário estimulado, onde são apresentados aos eleitores as possibilidades de voto, Boulos aparece com 23,9% das intenções de voto, enquanto Nunes vem em seguida com uma diferença de 0,1%, com 23,8% das intenções, e Marçal aparece na sequência com 21,3%.

Segundo o instituto, a margem de erro desta pesquisa eleitoral é de 2,6%, o que leva os três candidatos a um empate técnico no primeiro lugar. Na última pesquisa, realizada em agosto, Marçal aparecia com 17,9% das intenções de voto, enquanto Nunes apresentava 24,1% e Boulos 21,9%.

Na sequência, surgem José Luiz Datena (PSDB), que apresenta 8,4% das intenções de voto, e Tabata Amaral (PSB), com 7,1%. A candidata do Partido Novo Marina Helena aparece com 2,9% dos votos; Bernardo Haddad (DC), com 0,6%; Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP) com 0,3% das intenções de voto, enquanto João Pimenta (PCO) conta com 0,2% dos votos estimulados.

Cenários espontâneos

No cenário espontâneo das eleições municipais paulistanas, no qual os eleitores apontam em quem votariam, o atual prefeito de São Paulo Ricardo Nunes lidera com 15,1% das intenções de voto. Na sequência, Pablo Marçal aparece com 14,3%, enquanto Guilherme Boulos surge na terceira posição com 13,4% das intenções.

Tabata Amaral, citada por 3,8% dos entrevistados, aparece na quarta posição. Já Datena ocupa o quinto lugar na pesquisa, com 2,9% das intenções de votos. A candidata do Novo, Maria Helena, aparece com 1% das intenções. Já os outros candidatos na corrida eleitoral compõem 0,7% das citações.

Neste cenário 43,1% das pessoas não responderam ou não sabem para quem iria o voto, enquanto 5,7% responderam que votariam em branco ou nulo.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 2 e 5 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.