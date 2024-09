A candidata à Prefeitura de São Paulo e deputada federal pelo PSB, Tabata Amaral, afirmou que se preocupa com “falas mentirosas de outros candidatos” em relação às promessas sobre a Guarda Municipal. Ela participou, nesta quinta-feira (5/9), da sabatina do UOL/Folha. De acordo com as regras do debate, toda vez em que ela desviasse do tema, ela seria interrompida – o que aconteceu 18 vezes.

“Eu fico acompanhando a fala dos outros candidatos e me preocupa muito algumas falas bem irresponsáveis e mentirosas que a gente vem vendo. Eu vi candidato dizer que vai dobrar o efetivo da GCM. Eu vi candidato dizer que vai triplicar o efetivo da GCM. Eu quero saber se vão fazer isso aumentando imposto ou que conta que eles estão fazendo”, disse a candidata.

Em seguida, ela confirmou que estava se referindo aos planos de governo de Guilherme Boulos (Psol) e Pablo Marçal (PRTB), que prometeram aumentar, respectivamente, em duas e três vezes o número de guardas da cidade. Na manhã de quarta-feira (4/9), Marçal afirmou em sabatina que pretende triplicar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, passando de 32 mil para 96 mil. Já Tabata, pretende aumentar em 1.000 o número de guardas, o que, nas palavras da candidata, é uma meta possível de ser realizada, ao contrário das promessas de seus concorrentes.





“A gente tem um compromisso em trazer mil novos guardas para fortalecer a GCM. Eu fiz a conta. A gente sair de 7.500 para 8.500 guardas com essas estratégias custa R$ 1 bilhão. Então como é que vão duplicar e triplicar?”, questionou Tabata.





Transporte

Tabata garantiu que, se eleita, vai congelar a passagem dos ônibus municipais durante os quatro anos de seu mandato, permanecendo nos atuais R$ 4,40. Para isso, será necessário um aumento no subsídio da prefeitura. Foi então que os jornalistas questionaram como o executivo municipal conseguiria incrementar o repasse.





Nesse momento, a candidata questionou a gestão do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), afirmando que ele permite que as empresas de transporte sirvam como ferramenta de lavagem de dinheiro para o crime organizado. A gente tem a operação fim de linha, que apontou que duas empresas estão lavando dinheiro do crime organizado. E a atitude do prefeito Ricardo Nunes foi gravar um vídeo em uma das empresas”, afirmou.





“A prefeitura só fez o que deveria ter feito desde o início – que foi assumir a operação para as pessoas não ficarem na mão – quando o Ministério Público determinou. Isso não vai ter comigo, eu estou deixando extremamente claro que eu não tenho medo de enfrentar o crime organizado”, emendou.





Em seguida, ela acrescentou que vai enfrentar “gente grande” para acabar com o sucateamento do transporte público e alterar o trajeto das linhas de ônibus que, segundo ela, não atendem à realidade da Terra da Garoa. Para isso, ela elogia Haddad (PT) e Bruno Covas (1980-2021), ex-prefeitos da cidade, que tentaram resolver o problema. “O Haddad tentou fazer, não conseguiu. O Bruno Covas começou, mas Nunes não teve capacidade e coragem de fazer. Eu vou terminar”, apontou.





Em mais uma crítica ao atual prefeito, Tabata acusou Nunes de retirar recursos do transporte público para colocar asfalto superfaturado. “O Nunes tirou dinheiro do Fundurb (Fundo de Desenvolvimento Urbano), que é um fundo importante para a gente financiar uma série de coisas na cidade, para colocar em asfalto superfaturado que esfarela”, afirmou.





Tabata ainda garantiu que vai manter a tarifa zero aos domingos, com recurso que viria, além dos pontos apontados anteriormente, pela exploração de publicidade nos pontos e terminais de ônibus.

Saúde





Em relação à saúde, Tabata afirmou que pretende aumentar o número de UBS para 30, além de aumentar o horário de funcionamento em quatro horas, com o investimento de R$ 400 milhões. Tabata prevê a construção de postos de saúde em locais de grande fluxo de pessoas, próximo aos terminais de transporte público, de maneira que o cidadão possa “passar no médico, na consulta, antes ou depois do seu trabalho”.





Ela também prometeu que nenhuma pessoa ficará na fila para agendamento de exames por mais de um mês. Segundo ela, caso uma pessoa não consiga marcar neste período, a prefeitura irá se comprometer a realizar a marcação em clínicas e hospitais privados: ‘É um compromisso’.





Educação sexual





Tabata afirmou que é a favor da educação sexual na escola, desde que sejam “de acordo com a idade”. Segundo ela, é necessário orientar crianças sobre os riscos e possibilidades de abuso, além de informações sobre métodos contraceptivos e de prevenção de ISTs.





“Uma discussão sobre métodos contraceptivos vai fazer muito mais sentido para o público de ensino médio. E é por isso que tem gente que estuda isso, para nos guiar. Quando a gente fala dos pequenininhos, não é sobre métodos contraceptivos, é sobre ter importância de ninguém poder tocar aquela criança. Daquela criança saber que aquilo é errado e que ela tem que fazer uma denúncia”, afirmou a candidata.





Briga com Pablo Marçal





Em outro momento, Tabata criticou a campanha de Pablo Marçal, que teve os perfis nas redes sociais derrubados por irregularidades, mas continua com uma ampla presença digital pelos cortes publicados por apoiadores. Segundo ela, o candidato deve ser julgado por se envolver com lavagem de dinheiro, uma vez que financia panfletagem e não declara os pagamentos.





“O que eu não vou tolerar é ficar trazendo dinheiro que ninguém sabe de onde vem mas que as pessoas suspeitam. Afinal de contas, lá atrás ele já foi preso [e condenado] por fazer parte da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil”, disse.





Desde o início da campanha, os candidatos trocam farpas e acusações públicas. Durante a sabatina, Tabata chegou a dizer que Marçal “não consegue seguir a lei” e que é acusado de “homicídio e lavagem de dinheiro”.





“Jamais vou me incomodar de ter coragem e ser reconhecida pela minha firmeza e independência. Tá faltando coragem nessa eleição”, afirmou a candidata. Ela disse que “não tem medo de criminoso e não tem medo de denunciar”.





Ela afirmou, em resposta a falas do oponente de que ela seria responsável pela morte do pai, já que ele se suicidou dias antes de ela embarcar para os Estados Unidos, para o intercâmbio: “Eu não tenho nenhum problema com as merdas que o Pablo Marçal fala todos os dias, inclusive com as sujeiras e mentiras que ele fala sobre mim, sobre a morte do meu pai, sobre a minha família e toda a baixaria que ele faz com maestria. Pode falar o que for. A população é inteligente e vai fazer a melhor escolha no final dessa eleição”.





*Estagiária sob a supervsão do subeditor Humberto Santos