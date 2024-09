A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) já visa a reeleição. Em sabatina Folha/UOL, a deputada federal previu que passará oito anos cansada e sem final de semana.





A declaração aconteceu durante discussão sobre o projeto de habitação para a capital paulista. Tabata foi questionada como funcionaria uma parte do seu plano de governo em que propõe a criação de uma plataforma digital de locação social e compra subsidiada de imóveis.

Fabíola Cidral, que era a mediadora da entrevista, questionou como o projeto funcionaria na prática, já que seria um “trabalho danado”, segundo a jornalista, “É uma trabalheira, mas ser prefeita de São Paulo dá um trabalho danado. Eu, pelo menos, prevejo oito anos sem muito final de semana, sem muito sono e tá tudo bem. Essa é a maior cidade da América Latina. Quem não tiver noção disso, não pode ser prefeito”, declarou.







Tabata disse que não pretende criar moradias populares, mas usar da iniciativa privada para resolver o problema do déficit habitacional que, segundo a prefeitura da cidade, ultrapassa as 400 mil pessoas. O primeiro passo seria facilitar a locação, retirando a necessidade de fiador e oferecendo subsídio para que as pessoas possam pagar valores menores, como R$ 800 ou R$ 400, no caso da população de rua.









Em outro momento, ela disse que acredita ser a mais preparada para comandar a prefeitura da maior cidade do país. “Eu tenho muita convicção de que, sendo da vontade de Deus, esse projeto segue adiante. (...) Eu acredito que a gente reúne as melhores propostas, o melhor time e a independência e coragem necessários para cuidar de uma cidade tão complexa como a nossa”, afirmou.

Já nas considerações finais, ela voltou a sonhar com uma reeleição. “Vou trabalhar de manhã, de tarde e de noite e também pelos próximos oito anos”.