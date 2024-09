Em sabatina do UOL/Folha, Tabata Amaral (PSB) afirmou que, apesar de não "ser do Lula", terá o apoio do Governo Federal e do Estadual, caso eleita

A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, frisa que é uma candidata independente, fugindo da polarização entre o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Eu venho afirmando que, de fato, eu sou uma candidata independente, não sou uma candidata nem do Lula, nem do Bolsonaro”, disse.

Em sabatina do UOL/Folha, a atual deputada federal afirmou que, apesar de não “ser do Lula”, terá o apoio do Governo Federal e do Estadual, caso eleita. “Tanto o presidente Lula quanto o governador Tarcísio já foram questionados sobre isso e foram firmes em dizer ‘A Tabata vai contar com o nosso apoio’”.

A afirmação foi feita durante um bloco sobre segurança pública. Durante a entrevista, a candidata afirmou que, apesar de a segurança não ser de competência municipal, é uma das principais pautas pedidas pelo eleitorado: “Fiz reuniões com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Governador Tarcísio, porque eu não poderia colocar isso no meu plano de governo sem a concordância, sem o apoio deles. Então, quando fiz, é porque essas conversas já tinham acontecido”.

“A segurança tem que estar na pauta da prefeita e a gente não pode se esconder atrás do fato de que sim a gente precisa trabalhar com o governo do Estado”, disse a candidata.





Tabata, em vários momentos, reforçou que o prefeito não pode ter problemas com os governos: “Prefeito que fica brigado com presidente e governador não pode melhorar na saúde”, fazendo alusão ao apoio que os candidatos Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) têm demonstrado ao ex-presidente Bolsonaro.

Em outro momento, Tabata afirmou que se considera capaz de governar a cidade, por conta de sua trajetória política. “Eu sou deputada federal há seis anos. Fiquei dois anos sem partido político, cheguei sem padrinho político. As pessoas conhecem a minha seriedade, a minha integridade. Nesses seis anos, eu fui autora, coautora, relatora de 18 projetos de lei que foram aprovados” , afirmou.