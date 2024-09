Engler e Bolsonaro: ex-presidente fez parte do primeiro programa da campanha do deputado estadual

A corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) deste ano deverá ter seu maior evento de campanha até aqui nesta quinta-feira (5/9), quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca na capital mineira para participar de um comício de seu candidato na cidade, o deputado estadual Bruno Engler (PL). O ato acontece em uma casa de shows fechada na Região Centro-Sul, com capacidade limitada a 4.600 pessoas. Para o evento, os organizadores vão lançar mão de uma estratégia de controle do ingresso de apoiadores.





O comício terá entrada gratuita. Serão distribuídas pulseiras na quantidade permitida para ingresso de pessoas no BeFly Hall, casa de shows na Avenida Nossa Senhora do Carmo. A própria campanha do candidato do PL acredita que haverá mais pessoas do lado de fora, devido à capacidade limitada do espaço. Ainda assim, não foi elaborado um mecanismo para evitar a aglomeração de apoiadores de Engler e Bolsonaro que não tiverem permissão para entrar na casa de shows.





Ainda de acordo com a coordenação de campanha, a vice de Engler, Coronel Cláudia (PL), assumiu a responsabilidade pela condução das estratégias de segurança junto à Polícia Militar, Bombeiros e a BHTrans. A companheira de chapa do candidato já chefiou o policiamento da capital mineira, tendo destaque durante as manifestações das jornadas de junho de 2013.





Nas redes sociais, Engler e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), principal cabo eleitoral local da campanha do partido à prefeitura, gravaram um vídeo simulando um acampamento na porta do local do comício. A orientação aos apoiadores é chegar cedo, já que as portas do BeFly Hall abrem às 17h30 para o evento marcado para as 20h.





A organização da campanha, até a noite desta terça-feira (3/9), previa a distribuição 4.600 pulseirinhas aos apoiadores. Apenas eles terão acesso ao evento. A entrada será equipada com detectores de metal e guardadas por seguranças.





A estratégia das pulseirinhas também foi adotada durante a convenção do PL que anunciou os vereadores que concorrem pela legenda e a chapa puro-sangue de Engler e Cláudia. Na ocasião, o evento foi sediado no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, local com capacidade cerca de dez vezes menor que o BeFly Hall.





A reportagem solicitou à Polícia Militar de Minas Gerais informações sobre o efetivo mobilizado e a estratégia de segurança montada para o evento. Até a última atualização desta matéria, a demanda não havia sido respondida.

Histórico em BH

Embora derrotado no âmbito nacional, Jair Bolsonaro teve mais votos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno na capital mineira, com 54,25% dos eleitores, ante 45,75% do petista.



Na campanha de 2022, o então presidente Bolsonaro praticamente montou acampamento em BH, com repetidas agendas na cidade. Ele chegou a passar por Belo Horizonte na véspera da votação do segundo turno, quando a legislação eleitoral sequer permitia a realização de discursos e o pedido de votos. Mesmo com variações no número de presentes em cada evento, Bolsonaro sempre teve públicos superiores à lotação máxima da casa de shows onde o comício de Bruno Engler ocorre nesta quinta.