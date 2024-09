O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) postaram nesta segunda-feira (2/9) um vídeo em que aguardam a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à capital mineira.

Na publicação, o candidato anuncia a visita do ex-presidente nesta quinta-feira (5/9) e, ao avistar uma barraca, comenta que já tem fila para o evento. Nikolas surge de dentro do abrigo e afirma, enquanto faz um sinal de positivo, "não sou bobo".

Engler é apoiado por alguns dos principais nomes do bolsonarismo, além de Nikolas e do próprio ex-presidente, ele também recebeu o apoio do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que decidiu não apoiar seu correligionário Mauro Tramonte em favor do deputado estadual.

Apesar da adoção de um discurso mais moderado com a intenção de passar uma imagem mais técnica para o eleitorado, o candidato se reafirma como bolsonarista e acredita que irá ter um crescimento considerável nos votos, assim que a população belo-horizontina souber que ele é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro.

Além dos já citados, o evento também terá a participação da candidata à vice Coronel Cláudia Romualdo (PL).