Carlos Viana, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Podemos, anunciou nesta segunda-feira (2/9) que pretende implementar um letreiro com o nome da cidade na Serra do Curral. Outra proposta é a criação de um museu a céu aberto no Parque das Mangabeiras, que seria chamado de 'Uaiotim'. As declarações foram feitas durante uma agenda eleitoral.

“Precisamos atrair mais turistas, todo mundo fala isso, mas como? Temos a solução, que é, primeiramente, criar um letreiro com o nome de Belo Horizonte na Serra do Curral, respeitando a preservação", afirmou.

Segundo o candidato, o projeto prevê, além do letreiro, a construção de um novo mirante, oferecendo vistas deslumbrantes da cidade e acesso facilitado, integrando bares e restaurantes ao espaço.

"Não adianta ir a uma área de preservação que as pessoas não podem usar. A minha ideia é abrir a Serra do Curral para caminhadas na parte alta, como já se faz hoje, e permitir que as pessoas admirem a cidade desse novo visual", explicou Viana.

Sobre o museu a céu aberto, Viana mencionou que pretende seguir o modelo do museu Inhotim, localizado em Brumadinho, na Região Metropolitana, mas com um "toque mineiro".

“Eu brinco até que nós vamos criar o 'Uaiotim' com artistas mineiros, galerias permanentes de arte e áreas onde as pessoas possam aproveitar e os artistas possam expor”, disse Viana. A iniciativa visa atrair mais turistas, oferecer novas opções de lazer para os moradores e fomentar o turismo cultural e a economia local, conforme detalhou o candidato.