Candidato do MDB à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o vereador Gabriel Azevedo chamou Carlos Viana, senador licenciado que concorre ao cargo pelo Podemos, de "idiota" por causa da proposta do adversário de mandar de volta às cidades de origem os moradores em situação de rua que não são da capital mineira.

Em resposta, Viana chamou Gabriel de "candidato laranja azeda" e afirmou que o presidente da Câmara de Belo Horizonte é "laranja" de Mauro Tramonte (Republicanos), outro concorrente à PBH. Não foi a primeira vez que Gabriel e Viana trocaram farpas publicamente nestas eleições.

"O senador Carlos Viana é um idiota, uma pessoa que não sabe que o papel de prefeito não é pegar morador pelo pescoço e mandar embora da cidade" , afirmou Azevedo, durante visita ao Sindicato dos Servidores Municipais de Belo Horizonte (Sindibel) nesta terça (27/8).

Segundo o vereador, "gente que expulsa gente ou é fascista, ou é comunista, ou é nazista. Ele escolhe qual que ele é, porque Belo Horizonte não é cidade de expulsar ninguém". Segundo Gabriel, muita gente vem para a capital em busca de oportunidades, não encontra e acaba tendo que viver nas ruas.

"O senador Carlos Viana deveria compreender que o grande feito do mandato dele foi dar de presente o carguinho de deputado federal para o filho", criticou, citando o deputado federal Samuel Viana (Republicanos) eleito na disputa de 2022. De acordo com o vereador, quem trata pessoas em situação de rua "como lixo, não deveria jamais tentar ser prefeito de uma cidade que cresceu com gente que veio de fora.

"Belo Horizonte foi construída por gente que veio erguer essa cidade. Belo Horizonte segue sendo construída por gente que vem viver aqui e precisa de oportunidade, precisa de respeito, precisa de mais casas de passagem para garantir que essas pessoas tenham um espaço para dormir, para acordar e encontrar emprego", afirmou.

Resposta de Carlos Viana

A reportagem procurou o candidato Carlos Viana, que acusou Gabriel Azevedo de atuar como "laranja" de Mauro Tramonte, candidato do Republicanos apoiado pelo ex-prefeito e correligionário Alexandre Kalil e pelo governador Romeu Zema (Novo). O senador licenciado também fez alusões a Luísa Barreto, ex-secretária do Planejamento de Zema e atual vice na chapa de Tramonte, a quem chamou de "Haddad de Saias".

"Agora temos na política o candidato laranja. Tramonte não tem coragem e nem conhecimento pra vir discutir comigo, fica escondido atrás da Luiza Haddad de Saia e do Gabriel Laranja Azeda", afirmou Viana, se referindo à candidata a vice-prefeita na chapa de Tramonte, a ex-secretária de estado de Planejamento, Luisa Barreto (Novo). A chapa de Tramonte informou que não iria comentar os ataques.

