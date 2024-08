O candidato à prefeito de Belo Horizonte pelo PT, Rogério Correia, criticou nesta sexta-feira (23/8) uma fala do senador licenciado e também candidato à prefeitura, Carlos Viana (Podemos), sobre devolver pessoas em situação de rua que não sejam da capital mineira para suas cidades de origem.

"Um candidato falando que vai devolver as pessoas para o interior. Parece objeto", disse o petista. Após as reações de Correia, Viana respondeu que serão priorizadas as prefeituras comandadas pelo Partido dos Trabalhadores para receber essas pessoas.

A vice na chapa do PT, a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), foi ainda mais enfática sobre a proposta do candidato do Podemos.

"Arrogante, ignorante e mentiroso o candidato que acha que pode 'mandar para algum lugar' a população de rua. Você não pode violar o direito de uma pessoa forçando-a a se deslocar", escreveu a psolista.

Bella Gonçalves alegou que BH tem 13 mil pessoas em situação de rua e elencou as propostas da chapa para esses grupos, como consultórios de rua, os Centros Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua), restaurantes populares e moradia para que elas deixem a rua.

Para Viana, parte das pessoas em situação de rua na capital mineira é mandada a BH por prefeitos de outras cidades.