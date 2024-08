Carlos Viana foi o quinto entrevistado na série de sabatinas que o Estado de Minas realiza com os candidatos ao cargo do Executivo municipal

O senador licenciado Carlos Viana, candidato do Podemos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), ironizou as alianças do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), também candidato à gestão municipal, com o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil.

"O que está em primeiro lugar, por exemplo, que saiu da televisão recentemente, é uma pessoa que não conhece Belo Horizonte, nem é daqui e não é um candidato independente, porque quando ele juntou o governador e o ex-prefeito, fez acordos. Ali já tem secretaria separada, como o próprio Kalil já disse. Então, esse candidato que está em primeiro lugar, ele é um candidato 'Maurionete'. É uma pessoa que não depende só dele, ele vai ter que entregar", disse o senador em sabatina ao Estado de Minas, nesta sexta-feira (24/8).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Na entrevista, o candidato reforçou a "independência" da sua candidatura e também destacou que não tem "padrinhos políticos", recordando o seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Aí o pessoal fala que eu não tenho padrinho político. Graças a Deus! Eu não devo nada ao ex-presidente Bolsonaro. Eu fui fiel a ele até o último minuto, porque quando dou a minha palavra eu cumpro. Eu também não devo nada ao Lula e converso com o governo, a minha base é independente do Senado. Belo Horizonte precisa parar de ser trampolim político. Porque o “Maurionete” quer fazer o Kalil Governador o Zema não sabe para onde vai", disse o senador.

O candidato, que foi o quinto entrevistado na série de sabatinas que o Estado de Minas realiza com os candidatos ao cargo do Executivo municipal, também teceu críticas à vice-candidata de Mauro Tramonte, Luisa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governo Zema.

"A vice dele me foi oferecida e eu cheguei a cogitar. Só que currículo aceita qualquer coisa. Na época, eu falei 'olha, o currículo dessa senhora é bom', mas aí quando você vai olhar em profundidade você vai ver quem é. É uma secretária que está desde o Aécio e não teve competência para consertar os elevadores da cidade administrativa, é a mulher que assinou o aumento de 300% do salário do Zema e dos secretários e dos jetons. É a mesma que não deu dinheiro para os policiais, bombeiros e professores", disparou.

Durante a sabatina, o candidato também comentou as pesquisas eleitorais recentemente divulgadas, nas quais aparece em segundo lugar, e comentou suas expectativas. "Antes as pesquisas estavam contaminadas pelo número de candidatos, que agora já se confirmou. Neste momento, a população já sabe quem realmente está competindo. Quando começou todo esse rumor de dizer que fulano é candidato, ciclano é candidato. Eu estava em primeiro lugar, caí oito, sete pontos e depois subi três ou quatro, dependendo da pesquisa. Hoje eu estou em segundo. Ou seja, a população está começando a prestar atenção em quem realmente tem propostas para a cidade e eu vou trabalhar muito isso", pontuou.



Sabatinas do EM

As sabatinas do Estado de Minas começaram na última segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes foi a vez de Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU) e Bruno Engler (PL).







Confira a agenda com as próximas entrevistas:





Segunda-feira (26/8) - Duda Salabert (PDT)

Terça-feira (27/8) - Rogério Correia (PT)

Quarta-feira (28/8) - Mauro Tramonte (Republicanos)

Quinta-feira (29/8) - Gabriel Azevedo (MDB)

Segunda-feira (2/9) - Fuad Noman (PSD)

Debate na Alterosa





Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.





Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT), terão de responder perguntas feitas entre eles.





O primeiro, segundo e terceiro bloco, serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio, e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.





Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.





O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.