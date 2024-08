PESQUISA Estimulada PRIMEIRO TURNO Paulo Rogério MIranda

O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera com folga a corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e se consolida no cenário estimulado para o primeiro turno com 24% das intenções de voto. A briga pela segunda posição na disputa é acirrada e tem cinco nomes empatados dentro da margem de erro: Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD) e Rogério Correia (PT). Os dados, coletados entre 13 e 15 de agosto, fazem parte da pesquisa realizada pelo Instituto Opus, encomendada pelo Estado de Minas.



Apesar da liderança folgada de Tramonte sobre os oponentes, os indecisos ainda são a maior parcela do eleitorado da capital mineira. Os que não souberam opinar ou não responderam somam 24,5% dos entrevistados e 8,5% disseram que optarão pelo voto branco ou nulo no dia 6 de outubro.



Carlos Viana e Bruno Engler ocupam a segunda colocação na projeção do primeiro turno, com 11% das intenções de voto cada um. Eles são seguidos por Duda Salabert, com 8%; Fuad Noman, com 7%; Rogério Correia, com 5%; e Gabriel Azevedo, com 1%. Indira Xavier (UP) e Wanderson Rocha (PSTU) não chegaram à marca de 1% das intenções manifestadas.



A pesquisa do Opus foi feita antes do início oficial da campanha, mas após movimentos importantes no cenário eleitoral, como o apoio do ex-prefeito Alexandre Kalil a Tramonte. Foram realizadas 600 entrevistas presencialmente nas nove regionais da capital e tem uma margem de erro de 4,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) sob a designação MG-01355/2024.



Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não cita as opções, 77% dos eleitores disseram não saber em quem votar. Neste contexto, Mauro Tramonte e Bruno Engler têm 5% das intenções de voto e lideram a disputa. O diretor do Instituto Opus, Matheus Dias, avalia que este cenário mostra que o deputado estadual do Republicanos segue como líder isolado na pesquisa estimulada por sua notoriedade conquistada como parlamentar e, principalmente, como apresentador de televisão, função que acumula há mais de uma década.



“Mauro Tramonte sai de 5% na intenção de votos na pesquisa espontânea para 24% na estimulada. Ou seja, ele cresceu 19 pontos percentuais. Isso nos dá uma sinalização de que esse voto que ele tem no primeiro cenário é muito ligado ao recall relacionado às eleições passadas e também à sua atuação na mídia e não necessariamente por causa da campanha eleitoral que ele está fazendo neste momento. Quando a gente vai para os dados de conhecimento e rejeição nós vemos que o Mauro Tramonte é o candidato mais conhecido pelo eleitorado, um dos que têm uma das menores rejeições e o maior potencial de votos, mas, neste momento, ainda não consegue condensar e transformar todos esses atributos numa declaração espontânea por parte do eleitorado”, analisa.



Potencial de voto



A pesquisa do Instituto Opus também apresenta um indicador de potencial máximo de votos. O número é calculado a partir das respostas sobre a possibilidade de votar em um candidato considerando apenas os entrevistados que afirmaram conhecê-los. Segundo Matheus Dias, o item busca equalizar a rejeição e aceitação dos concorrentes à PBH ao medir a avaliação a partir dos entrevistados que sabem quem são os nomes na disputa.



Neste contexto, Mauro Tramonte também lidera, com 69% afirmando que poderia ou teria grandes chances de votar no deputado estadual. Ele é seguido por Carlos Viana, com 53%; Bruno Engler, com 46%; Fuad Noman, com 42%; Rogério Correia, com 38%; Duda Salabert, com 37%; Gabriel Azevedo, com 29%; Indira Xavier, com 16%; Wanderson Rocha, com 12%; e Lourdes Francisco (PCO), com 11%.



2º turno



Tramonte também tem larga vantagem nos cenários projetados para o 2º turno. Contra Viana, o deputado estadual tem 44% contra 21% das intenções de voto. 12% disseram votar branco ou nulo nessa possibilidade e 24% não souberam ou não responderam.



Contra Rogério Correia, Tramonte tem 55% das intenções de voto ante 12% do petista. Contra Engler, a vitória é de 50% contra 18%. No cenário em que o deputado estadual enfrenta Duda Salabert, ele tem 55% contra 14%. Já contra Fuad Noman, o apresentador de TV soma 52% das respostas contra 17% do atual prefeito.