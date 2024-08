O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), disse que o conflito por causa da aliança com o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil está superado. "Não tem nenhum embate mais. Foi uma coisa pontual que aconteceu lá no passado", disse o candidato em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (19/8).

Na manhã de hoje, Tramonte, acompanhado de sua candidata a vice, a ex-secretária de Planejamento do governo Zema, Luisa Barreto (Novo), esteve na Região do Barreiro, para ouvir empresários da região sobre as necessidades da categoria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

À imprensa, Tramonte disse que Kalil não exigiu cargos na Prefeitura de Belo Horizonte para apoiar a sua candidatura. "Kalil não exigiu nenhum cargo na prefeitura. Kalil está dando a contribuição como pessoa interessada em melhorar a vida das pessoas, como ele sempre fez. É isso que eu quero deixar claro", disse Tramonte ao ser questionado se a aliança de Kalil era um "oportunismo eleitoral".





"Não tem nenhum embate mais. Foi uma coisa pontual que aconteceu lá no passado. Nós não estamos trazendo o Kalil para juntar com o governador Zema. Nós trouxemos o Kalil para nos ajudar e o governo para nos ajudar. É isso que nós queremos deixar claro", completou.

O candidato também foi questionado se a ex-secretária de Política Urbana de Alexandre Kalil, Maria Caldas, é cotada para algum cargo no seu mandato, o que negou. "Maria Caldas não vai ser secretária. Não tenho intenção nenhuma de convocar a Maria Caldas para Belo Horizonte. Os tempos mudaram. Nós temos que mudar. Nós temos que nos adaptar ao novo tempo", disse.

No final de julho, Kalil anunciou a sua saída do PSD, partido do prefeito Fuad Noman, que tenta a reeleição, e sinalizou sua filiação ao Republicanos, partido de Tramonte.