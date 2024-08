O candidato a prefeito de Belo Horizonte, Gabriel (MDB), e o candidato a vice, Paulo Brant (PSB), estiveram no Bairro Vale do Jatobá, no Barreiro, nem Belo Horizonte, neste domingo (18/8). O local é considerado pela campanha um ponto estratégico para a promoção do desenvolvimento socioeconômico. A ideia é fazer uma "zona de indústrias".

Segundo Gabriel, a chapa defende a criação do Vale do Jatobá como uma zona de incentivo à industrialização de alta tecnologia, com a atração de grandes geradoras de emprego, por meio de uma política tributária inteligente e de fomento.

Durante a visita, ele também falou sobre o desejo de retomar a força e a importância das regionais da prefeitura. “Quero criar prefeituras regionais, com pessoas de cada área da cidade, do Barreiro, Venda Nova, Norte, Centro-Sul, cada uma cuidando do seu bairro de maneira local. O prefeito não pode querer concentrar tudo no gabinete; ele deve distribuir o poder”, afirmou.

À tarde, o candidato gravará programa eleitoral.