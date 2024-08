O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), visitou a comunidade do Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul da capital, junto com o ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos) e sua candidata a vice, Luísa Barreto (Novo). No segundo dia de campanha eleitoral, neste sábado (17/8), o parlamentar ressaltou a necessidade de conversar com a população para conhecer os problemas da cidade.

“É desse jeito que nós vamos trabalhar. Nós vamos estar na rua, junto com o povo, olhando os problemas do povo. Não é ficar sentado em gabinete, não. Ficar sentado no gabinete não resolve nada. O que nós queremos é conversar com o povo, ver os problemas, saber o que a gente pode fazer. É isso que queremos para essa comunidade e para toda Belo Horizonte", declarou.

Popular apresentador de televisão, Tramonte era facilmente reconhecido pelas ruas estreitas da comunidade. O candidato tirou fotos, conversou com comerciantes e moradores que estavam na porta das casas vendo a comitiva passar.

“A gente identifica muita coisa. Tem esgoto a céu aberto, lixo demais nas ruas. Algumas ruas precisam até serem recapeadas, tem muita coisa para fazer. Se for botar (todos os problemas) aqui na caneta, vou precisar de ajuda para anotar tudo”, frisou.

Investimentos em saúde

Tramonte começou sua campanha tentando se aproximar do eleitorado. Nessa sexta (16/8), o candidato visitou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ressaltou a necessidade de investimentos em saúde na cidade. Já neste domingo (18/8), ele voltou a andar pelas comunidades com uma roda de conversa na Cabana Pai Tomás, na Região Oeste de BH.

“É esse povo que precisa mais da gente. Vamos visitar UPA, escola. Vamos visitar tudo que é lugar. Se você se propõe a ajudar e tem planos para a cidade, você tem que botar o pé na rua e ir onde o problema está", declarou.

