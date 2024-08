Elon Musk disse que desativação do escritório do X no Brasil tem a ver com decisões do ministro do STF Alexandre de Moraes

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A rede social X, do empresário Elon Musk, acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de ameaçar de prisão seus funcionários e por isso anunciou o fechamento do escritório no Brasil. O anúncio foi feito pela própria rede X, antigo Twitter. O STF foi procurado, mas não se pronunciou sobre o caso.





"Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal", afirmou a plataforma neste sábado.





Musk continuou: "Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil."





Ainda no X, o empresário disse: "Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes", completou o X.