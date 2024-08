BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O perfil oficial do X (ex-Twitter), do empresário Elon Musk, divulgou nesta terça-feira (13/8) uma decisão sigilosa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e outros seis perfis de bolsonaristas na rede social.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O ministro determinou o bloqueio das contas, a derrubada de sigilos telemáticos e o envio de dados sobre pessoas que acessaram a conta de Mariana Eustáquio, filha do blogueiro Oswaldo Eustáquio.





"Esse ofício exige a censura de contas populares no Brasil, incluindo um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar", disse o X, em sua conta oficial de relações governamentais.





A mensagem também diz: "Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós".





A decisão de Moraes atinge o influenciador Ednardo Raposo; o engenheiro Cláudio Luz, que tem 577 seguidores; o pastor Josias Pereira Lima; o senador Marcos do Val; a esposa do ex-deputado Daniel Silveira, Paola da Silva Daniel; a conta da filha de Oswaldo Eustáquio, usada por Mariana Eustáquio e sua mãe, Sandra Eustáquio; e Sérgio Fischer, bolsonarista que faz comentários nas redes sociais.





O documento foi assinado pelo ministro na quinta-feira (8/8) e determinava o bloqueio das contas, em até duas horas, sob "pena de multa diária de R$ 50.000". Nenhuma conta foi derrubada até a noite desta terça.