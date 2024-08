O Senado deixou para esta quarta-feira (14/8) a votação do projeto de lei proposto pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que trata da renegociação da dívida dos Estados com a União. O governo de Minas Gerais vê a matéria como uma forma de equacionar a dívida que está acima de R$ 160 bilhões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A votação estava marcada para esta terça-feira (13/8), mas os parlamentares ainda buscam acertar detalhes do texto. Para isso, o relator Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) se reuniu com representantes do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda e líderes de governo.

Governadores de Estados que aderiram ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para sanar suas dívidas e agora buscam mudar Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), caso seja aprovado, também estiveram presentes, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Eduardo Leite (PSDB-RS) e Cláudio Castro (PL-RJ).

As principais queixas vem de representantes do Norte e Nordeste que alegam que, apesar de estarem em dia com o governo federal, não terão os mesmos benefícios dos Estados que estão inadimplentes. O governo federal também teme que com o perdão dos juros, a União perca receitas.