O vereador Carlos Bolsonaro (PL) subiu o tom contra o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB). Em suas redes sociais, Carlos compartilhou um vídeo de Marçal em que ele alega que o vereador teria prejudicado "muitos relacionamentos" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em resposta, Carlos Bolsonaro acusou Marçal de ser mentiroso.

Na ocasião, Marçal revelou que, durante um encontro com ex-presidente Jair Bolsonaro para gravar conteúdos para as redes sociais, Carlos Bolsonaro desaprovou as propostas apresentadas.

"O vídeo era para encaixar uma mensagem dele pedindo perdão por algumas falas. E aí acabou que o Carlos Bolsonaro não gostou, falou que o pai dele não pediria perdão para ninguém, que não era para fazer aquele tipo de coisa. E é muito ruim porque o Carlos, ele atrapalhou muitos relacionamentos e muita gente de aproximar do Bolsonaro. Ele me atacou, eu fiquei calado", disse Marçal.

"Bicho, vá ser feliz. Continue sua saga aí de boa, entretanto me deixe fora de suas mentiras. Está tudo tão descarado: Onde vai, como vai e o que fala... Tô nem ai. Vá ser a nova direita onde quiser e como quiser. SOMENTE PARE DE MENTIR USANDO MEU NOME PELO AMOR DE DEUS (sic)", respondeu Carlos, em suas redes sociais, nesta terça-feira (13/8).