O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não confessou ter gastado US$ 60 bilhões para "comprar votos" nas eleições presidenciais de 2022, ao contrário do que alegam publicações que somam mais de 45 mil interações nas redes sociais. No vídeo viral, trecho de uma entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, o mandatário acusava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de destinar recursos bilionários para auxílios e "compra de votos", e, ainda assim, ter perdido a disputa eleitoral. Em sua fala, ele repete declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à CNN em março de 2023.

"Lula confessa que gastou $ 60 Bilhões de dólares na COMPRA VOTOS para vencer as eleições de 2022", diz o texto sobreposto às publicações compartilhadas noFacebook, no Instagram, no Threads, no X, no Telegram, no Kwai e no TikTok.

Na sequência viral, Lula, vestindo uma camisa branca com o símbolo do governo do estado da Bahia, aparece dando uma entrevista. Ele diz:"Eu, na verdade, fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência que a única chance de derrotar o fascismo era eu. A última chance. Silvana, você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos dois anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a US$ 60 bilhões. Eu vou traduzir em reais: R$ 300 bilhões na tentativa de ele não perder as eleições".

"Comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo dinheiro para todo mundo, sabe, fazendo isenção, fazendo desoneração… Perdeu. Perdeu as eleições. E eu vou contar uma coisa para você: não volta mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia", ele completa.

Lula não confessou ter "comprado votos"para vencer as eleições, mas sim acusou Bolsonaro de tais atos.

Entrevista à Rádio Sociedade da Bahia

Uma busca no Google pelas palavras-chave "Lula","entrevista" e "Bahia"levou à íntegra da entrevista concedida pelo presidente à Rádio Sociedade da Bahia, transmitida no YouTube em 2 de julho de 2024.

Aos 44 minutos da entrevista, a apresentadora Silvana Oliveira questiona o mandatário sobre o cenário internacional e o avanço da direita, e se havia um receio de sua parte de sofrer etarismo, traçando um paralelo com a situação vivida pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

Lula responde que, apesar de acreditar ser preciso procurar candidatos jovens, ele se sente bem com sua idade, e com vontade de trabalhar "para melhorar um pouco a vida do povo". Em seguida, o trecho viralizado tem início na marca de 49:49.

Contudo, Lula não fez uma"confissão"sobre comprar votos, mas repetiu umaacusaçãocontra Bolsonaro já feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 10 de março de 2023. Durante uma entrevista concedida à CNN, o ministro declarou que"a eleição do Bolsonaro custou R$ 300 bilhões".

A informação foi detalhada durante o programa "Conversa com o Presidente" veiculado em 21 de novembro de 2023, quando Haddad afirmou que o ex-presidente estaria disposto"a tudo para reverter um quadro que parecia desfavorável e se confirmou desfavorável".

Para isso,segundo o ministro, Bolsonaro teria gasto"em torno de R$ 300 bilhões"em"auxílios em véspera de eleições, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, auxílio isso, auxílio aquilo", valores que teriam sido identificados pela equipe de transição do governo Lula e que teriam dificultado a organização do Orçamento.

Ainda de acordo com Haddad, a quantia mencionada, equivalente a"US$ 60 bilhões", teria sido"estampada"em jornais do mundo inteiro. Um valor semelhante, mas inferior, de R$ 273 bilhões, de fato foi noticiado em outubro de 2022 pelaagência Reuters.

