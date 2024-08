Até então bolsonarista fervoroso, o ator Victor Fasano, 65, parece ter mudado um pouco de postura. Segundo ele, apesar de não se arrepender do voto em Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, caso o ex-presidente disputasse um novo cargo, ele não teria o apoio do artista.

"Não votaria nele, mas tudo depende de quem for. E não votaria nesse que está aí. Imagina", disse à Veja.





Apesar disso, o ator continua convicto de suas opiniões, sobretudo sobre os atos golpistas de Brasília em 8 de janeiro de 2023, quando pessoas favoráveis ao governo de Bolsonaro invadiram e depredaram o Planalto, Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal).





"A minha opinião é que foi tudo fraudado, estão escondendo as provas, estão escondendo tudo o que houve, e infelizmente está acontecendo o que nós estamos vendo hoje."





Em novembro de 2022, o ator ex-Globo já havia manifestado seus indícios ao bolsonarismo quando resolveu ir a outras manifestações. Ele se juntou a nomes como o da atriz Cássia Kis na cruzada antidemocrática dos eleitores de Jair Bolsonaro.





Além de Fasano, outros bolsonaristas já mudaram de visão com relação ao antigo governo. Outro exemplo é a atriz Regina Duarte, 77.

Presente no lançamento do livro de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, principal executivo da Globo por décadas, a atriz e ex-secretária de Cultura afirmou que sua passagem pela política "foi uma experiência importantíssima, mas não repetiria".





"Eu sempre tomei e tomo as minhas decisões. Sou muito aventureira e isso desde criança, e todas as oportunidades na minha vida encaro como um aprendizado e como uma experiência enriquecedora. Deu certo, vai me enriquecer em algum lugar, e se deu errado, também. Arrependimento? (para por alguns segundos) Não repetiria. Hoje, não aceitaria", comentou à Folha de São Paulo