A terceira pesquisa realizada pelo Instituto Viva Voz a pedido da TV Alterosa mostra que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) tem 27% das intenções de voto para prefeito de BH, no levantamento estimulado, seguido pelo prefeito, Fuad Noman (PSD), com 14%; e pelo também deputado estadual Bruno Engler (PL), que obteve 12% nesse cenário.

A pesquisa do Instituto Viva Voz, registrada no TRE-MG com o número 01943/2024, fez 2 mil entrevistas domiciliares, com eleitores da capital mineira, entre os dias 7 e 10 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.

O levantamento mostrou que o senador Carlos Viana (Podemos) aparece em quarto no quadro da pesquisa estimulada, com 10%; seguido pela deputada federal Duda Salabert (PDT), com 7%; e o deputado federal Rogério Correia (PT), com 7%; e pelo vereador Gabriel Azevedo (MDB), com 2%. Os outros nomes somaram 2% das intenções de voto, enquanto brancos e nulos obtiveram 10% e os indecisos somaram 9%.

Em relação à pesquisa anterior, o cenário foi de estabilidade para a maioria dos candidatos. Tramonte, que recebeu apoio do governador Romeu Zema (Novo) e do ex-prefeito Alexandre Kalil, foi de 25% a 27%. Fuad, que fechou a maior aliança e terá o maior tempo de TV e rádio na disputa, variou dentro da margem de erro, de 17% para 14%.

Pesquisa estimulada

Mauro Tramonte (Republicanos) (27%)

Fuad Noman (PSD) (14%)



Bruno Engler (PL) (12%)



Carlos Viana (Podemos) (10%)



Duda Salabert (PDT) (7%)



Rogério Correia (PT) (7%)



Gabriel Azevedo (MDB) (2%)



Outros (2%)



Branco/Nulo (10%)



Indecisos (9%)

Em caso de um eventual segundo turno, a pesquisa aponta que Tramonte venceria Fuad com 44% das intenções de voto, no cenário estimulado, contra 31% do prefeito. Nessa comparação, brancos e nulos somariam 17% das intenções de voto e 8% não sabem ou não responderam.



Pesquisa espontânea

A pesquisa espontânea mostra que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), o prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado estadual Bruno Engler (PL) estão tecnicamente empatados – dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Tramonte aparece com 10% das intenções de voto nesse cenário, seguido por Fuad (9%) e Engler (6%).

Segundo o diretor do Instituto Viva Voz, Igor Lima, a definição oficial das candidaturas e das coligações partidárias vai permitir uma maior clareza sobre a correlação de forças na campanha eleitoral, que começa na sexta-feira.

Pesquisa espontânea