Ao lado do governador Romeu Zema (Novo) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lança agora sua candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, durante convenção realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Tramonte terá como candidata a vice-prefeita a ex-secretária de Planejamento do governo Zema, Luísa Barreto (Novo).

O candidato chegou acompanhado de Zema e Kalil que, nas eleições para o governo do estado, em 2022, trocaram farpas durante a disputa que garantiu a reeleição do governador.

A chapa foi batizada de "A voz do povo" e será formada pelo Republicanos e Novo. Além dos candidatos ao cargo majoritário, a convenção também selou a chapa para vereadores que será formada por 29 homens e 13 mulheres. O plenário da Assembleia, onde a convenção foi realizada, foi todo decorado com as cores da bandeira do Brasil.