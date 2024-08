Em convenção realizada na tarde desta sexta-feira (2/8), o Partido Liberal (PL) homologou a candidatura do deputado estadual Bruno Engler como pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. O evento também oficializou a chapa puro sangue da legenda com Coronel Claudia ocupando o posto de vice, conforme adiantado pelo Estado de Minas.

A convenção acontece no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Engler participa do evento ladeado por sua companheira de chapa, o deputado federal Nikolas Ferreira e seu colega em Brasília e presidente do partido em Minas, Domingos Sávio. Além dos caciques do PL, comparece no evento o senador Cleitinho (Republicanos).

O evento começou com um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em registro curto, mas muito aplaudido pela militância presente na Assembleia, ele desejou sorte a Engler e destacou seu papel como liderança jovem.

Nikolas Ferreira falou em seguida em discurso moderado para os padrões do parlamentar. Ele falou de Engler em tom amistoso e classificou Cleitinho como um “fenômeno das redes sociais”. O deputado federal citou o ex-prefeito Alexandre Kalil ao citar sua mudança de partido e relembrou que, nas últimas eleições gerais, ele esteve ao lado da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial.

Kalil deixou o PSD do atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Fuad Noman, e aportou no Republicanos de Mauro Tramonte, deputado estadual e atual líder nas pesquisas de intenção de voto para a PBH. A nova legenda de Kalil é a mesma de Cleitinho, que ouviu o discurso sentado à mesa diretora da Assembleia. O senador discursou no evento vestindo um boné com a inscrição “22”, número do PL e cravou “que se exploda a infidelidade partidária” ao agradecer a Engler e Sargento Rodrigues (PL) pelo período em que foram deputados estaduais juntos.

Neste ano, Engler disputa sua segunda eleição municipal. Em 2020, ele ficou na segunda colocação com apenas 9,95% da escolha do eleitorado. Na ocasião, Kalil foi reeleito em primeiro turno com 63,36% dos votos. Hoje, no PL, o deputado estadual concorreu no último pleito pelo nanico PRTB, em um contexto muito distinto de força partidária e tempo de propaganda eleitoral, fato ressaltado por ele e seus aliados durante a convenção.





Além da chapa para a eleição majoritária, coligada com o PP, o PL também oficializou os 42 nomes que tentarão uma cadeira na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Atualmente, o partido conta com dois parlamentares na capital.





Bolsonaro para começar e terminar





Ausente na convenção, Jair Bolsonaro participou virtualmente de dois momentos do evento para prestigiar o correligionário. O evento começou com um vídeo do ex-presidente e terminou com uma ligação feita a partir do telefone celular do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).





Após o registro gravado e exibido no telão do plenário, discursaram no púlpito do plenário da Assembleia: Nikolas Ferreira; o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos); o deputado federal e presidente do PL em Minas, Domingos Sávio; a pré-candidata a vice, Coronel Cláudia; e o próprio Engler.





Enquanto Engler ainda discursava, Nikolas voltava sua atenção à tela do smartphone. Assim que o pré-candidato deixou o púlpito, o deputado federal anunciou que Bolsonaro queria dar um recado ao “seu gordinho preferido”. O ex-presidente apareceu na tela do telefone, disposto em frente a um microfone e retomou as falas de apoio ao nome do PL para a prefeitura da capital mineira. Antes do recado, o ex-presidente reiterou a fala de Nikolas, disse “é verdade, meu gordinho preferido” e gargalhou.





Cleitinho rouba a cena





Além do discurso em que mandou às favas a fidelidade ao partido, Cleitinho Azevedo não teve comedimento ao comentar sua situação no Republicanos em entrevista coletiva após a convenção. Questionado sobre seu apoio a uma legenda diferente da que o abriga, o senador disse se tratar de uma questão de gratidão e caráter. Ele disse não ter participado da articulação que culminou na transferência de Kalil.





“Não fui consultado e não participei, quero deixar isso bem claro aqui. Respeito o ser humano Kalil, mas agora o Partido Republicanos vai fazer propaganda eleitoral dizendo que é conservador e de direita. Mas, na última eleição, em 2022, teve apoio do maior líder da esquerda do Brasil, que é o presidente Lula. Vocês vão ter que fazer uma entrevista com o partido e perguntar se eles (partido) viraram de esquerda ou com o Kalil e perguntar se ele virou de direita. Porque eu continuo sendo a mesma pessoa”, afirmou.





Indagado sobre seu futuro no Republicanos, o senador foi lacônico, mas deu a entender que não fará esforços por sua permanência na sigla: “Se falei que não tenho fidelidade partidária… Então, daqui um tempo, se acharem que a forma que faço política incomoda, é só pedir para eu sair”.