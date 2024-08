Em vídeo, Bolsonaro desejou boa sorte ao candidato do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ausência na convenção do Partido Liberal em Belo Horizonte que lançou a candidatura do deputado estadual Bruno Engler (PL) à prefeitura (PBH), nesta sexta-feira (2/8), mas enviou um vídeo de apoio ao correligionário. O antigo mandatário desejou sorte ao parlamentar durante a corrida eleitoral.

“Espero que ele (Bruno Engler) tenha sucesso nesta empreitada. É uma pessoa a qual, como vocês sabem, tenho muito carinho e admiração. É um jovem que tem tudo para dar certo para nossa querida BH. Bruno Engler será uma pessoa fantástica para todos nós, e a gente precisa dele também para o futuro”, disse Bolsonaro.

Durante a convenção do partido do ex-presidente, o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ficou tomado por apoiadores e pré-candidatos a vereadores. Na mesa principal, ao lado de Engler, estavam o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), além de outras lideranças, como o presidente do PL em Minas, deputado federal Domingos Sávio.

Engler figura nas primeiras posições das pesquisas eleitorais, geralmente empatado em segundo lugar com uma série de candidatos. O bolsonarista foi um dos primeiros a anunciar a intenção de disputar a prefeitura, ainda em 2023, e agora tem o nome oficializado pelo partido.

A convenção também confirmou a candidatura da Coronel Cláudia (PL) como vice-prefeita da chapa de Engler. A militar já havia sido cogitada para ser vice do parlamentar em 2020, mas, na ocasião, a Justiça Eleitoral indeferiu o nome, argumentando que ela foi registrada depois do prazo legal.