Prefeito Fuad Noman foi exaltado pelos políticos presentes; na foto, estão o presidente nacional do Avante, Luís Tibé, e o deputado federal Fred Costa (PRD-MG)

O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) destacou, na noite desta quinta-feira (1/8), as ações de sua gestão em Belo Horizonte, como obras de combate a enchentes, contenções de encostas e creches para atender mães que trabalham. Disse também que ainda há outros trabalhos a fazer, como obras no Anel Rodoviário e casas populares.

“Muitas pessoas veem apenas as obras, mas temos que olhar para o futuro”, afirmou. Fuad esteve em ato conjunto das legendas Avante, Agir e Partido Republicano Democrático (PRD), que declararam apoio oficial à sua candidatura pela reeleição.

O candidato a vice, Álvaro Damião (União Brasil), celebrou o apoio dos partidos que agora incorporam a base da chapa. “Temos um apoio que ninguém tem, que é do povo de Belo Horizonte”, afirmou.

O presidente nacional do Avante, deputado federal Luís Tibé; o presidente estadual do PSD, deputado estadual Cássio Soares (PSD); o secretário municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social, Paulo Lamac (PV), e o deputado federal Fred Costa (PRD-MG) prestigiaram o evento, além de vereadores dos partidos em BH e no interior de Minas.