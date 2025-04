Vídeo: menino de 18 anos desentope bueiro para impedir alagamento; veja

Um vídeo circulou na internet nesta quarta-feira (30/4): na mídia, um menino, Hyago Caleb, de 18 anos, aparece desentupindo os bueiros de uma rua em Timóteo, no Vale do Rio Doce, para que a mãe não perdesse os móveis por causa do alagamento.





A irmã de Hyago, Tayná Isabele, de 22 anos, foi quem gravou a cena. Ela conta que os dois moram no Bairro Alvorada: Tayná reside com o bebê e o marido em uma das casas e, ao lado, moram Hyago, a mãe, Maria Aparecida, e o pai.





Segundo o relato da mulher, na madrugada do de domingo (27/4) uma tromba d’água invadiu alguns bairros da cidade. “Nossa rua alagou por volta das duas da madrugada. Acordei com o barulho da chuva batendo no telhado. A primeira coisa que eu fiz foi ver pela janela a situação. Toda vez que chove forte, a casa da minha mãe enche de água e sempre perdemos móveis”, conta.





Tayná ligou para Hyago, que prontamente acordou os pais. Juntos, colocaram todos os móveis “para cima” para não estragar com a chuva. Feito isso, o irmão percebeu que, para não perder os outros móveis da casa, seria preciso desentupir os bueiros da rua.





“Ele ficou mais de uma hora debaixo da chuva forte, desentupindo o bueiro. Até que ele conseguiu desentupir e a água começou a baixar. A casa da minha mãe não teve perda material, graças a essa atitude do Hyago. Só que a casa ficou toda cheia de lama, só precisou lavar mesmo”, relembra Tayná.





Nas redes sociais, internautas elogiaram a postura do jovem de 18 anos.





Confira o vídeo:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice