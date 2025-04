Vai chover no feriadão do Dia do Trabalhador?

Nesta quinta-feira, feriado do Dia do Trabalhador (1/5), o tempo deve ficar estável, com o céu parcialmente nublado em Belo Horizonte e em grande parte de Minas Gerais.

Com exceção das regiões dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha — incluindo cidades como Governador Valadares e Diamantina — que poderão ter chuvas isoladas, o restante do estado não deve ter chuvas no feriado.





Em BH, os termômetros devem marcar mínima de 16°C e máxima de 25°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% durante a tarde.





Para os dias seguintes, a previsão é de tempo estável. Entre sexta-feira (2/5) e domingo (4/5), o céu seguirá claro a parcialmente nublado em praticamente todo o estado, com variações nas regiões do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. As temperaturas permanecem estáveis, com máximas de até 33°C e mínimas de 7°C em Minas Gerais.





Na capital, o tempo continua estável ao longo do feriadão, com céu claro a parcialmente nublado e temperaturas entre 13°C e 27°C.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos