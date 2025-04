Metrô BH: obras alteram intervalo entre viagens nos dias 2 a 9 de maio

Entre os dias 2 e 9 de maio, usuários do metrô de Belo Horizonte devem ficar atentos. Para dar continuidade às obras da Linha 1, o intervalo entre as viagens será maior que o habitual durante este período.

Segundo a MetrôBH, a concessionária realizará atividades na via entre as Estações Minas Shopping e 1º de Maio. Para isso, o intervalo entre as viagens será de 23 minutos, superior ao intervalo habitual que é de cerca de 7 minutos, durante os horários de pico, de segunda-feira a sábado, e de 15 minutos aos domingos.

Além dessa mudança, nas estações Minas Shopping, São Gabriel e 1º de Maio, às 20h, os trens passarão por um só lado da plataforma. Também não haverá baldeação durante a realização das atividades.

A MetrôBH ressalta que as informações sobre as mudanças vão ser comunicadas nas estações, em telas digitais e pelo sistema de sonorização. Equipes de atendimento e segurança também estarão no local para orientar os passageiros.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata