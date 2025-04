Passagens não serão mais vendidas nas bilheterias do Metrô de BH

As passagens unitárias do Metrô de Belo Horizonte não serão mais vendidas nas bilheterias a partir do dia 6 de maio. De acordo com a Metrô BH, concessionária do serviço de transporte, os bilhetes unitários poderão ser comprados diretamente nos validadores instalados nas catracas, por aproximação de cartões de crédito ou débito. Já a recarga de cartões de integração poderá ser feita nas bilheterias.

A mudança ocorre com a chegada de Terminais de Autoatendimento (ATM’s), disponíveis em todas as estações, que possibilitam a compra de até quatro passagens unitárias por meio de PIX, cartões de crédito, débito ou dinheiro. A máquina também faz recargas, de qualquer valor, no aplicativo Bipay. Conforme a concessionária, os novos equipamentos são mais rápidos, práticos e seguros para os clientes.

Os ATM’s aceitam cartões de crédito, cartões de débito, cédulas ou moedas e o cliente pode comprar quatro passagens por vez, com validade de 10 dias. Já o Aplicativo Bipay recebe por PIX ou crédito, aceita o carregamento de qualquer valor na carteira digital e gera um QRCode digital para a validação diretamente nas catracas.

A recarga de cartões de integração BHBus e Ótimo poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, exceto feriado, das 5h15 às 23h, exclusivamente nas bilheterias do metrô das estações Eldorado, Gameleira, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Minas Shopping.

A Metrô BH informa que as estações Vilarinho e São Gabriel têm postos de recarga Ótimo e BHBus nos terminais de ônibus, anexos às estações de metrô.

Já nas estações Cidade Industrial, Vila Oeste, Calafate, Santa Tereza, Horto, Santa Inês, José Cândido, São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo, Floramar e Vilarinho, as vendas de passagens unitárias estarão disponíveis, exclusivamente, por aproximação de cartões de crédito e débito nos validadores, ATM’s e App Bipay. Não haverá recargas de cartões de integração.

As empresas BHBus e Ótimo disponibilizam a recarga online dos cartões de integração pelos respectivos aplicativos e podem ser validadas em até 48h pelos sistemas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Metrô de BH, desde segunda (28) as mudanças estão sendo informadas aos clientes por meio dos áudios nas estações, cartazes nas bilheterias, nos 48 totens digitais, distribuídos nas estações e pelas redes sociais. Há, ainda, colaboradores de atendimento e segurança, que estão acolhendo os clientes e auxiliando no uso da novidade.