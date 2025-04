Grande BH: jovem rouba carro para trocar por maconha e é preso

Um jovem de 21 anos foi preso depois de uma perseguição policial em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (29/4). Ele foi flagrado em um carro clonado, com queixa de roubo, e disse que o trocaria por barras de maconha.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que um carro Fiat Palio, com queixa de furto, foi visto trafegando em uma avenida, sentido BR-040. Os militares, então, fizeram um cerco para bloquear o veículo, que não conseguiu passar, e dois homens, o motorista e o passageiro, fugiram a pé.

Conforme o boletim de ocorrência, o passageiro estava com um revólver cromado em punho e correu sentido a mata da pista. Quando fugia, trocou tiros com os policiais, mas ninguém foi atingido. Os militares tentaram capturar o homem, mas ele não foi encontrado.

Já o motorista do veículo foi alcançado. Com ele, foi encontrada uma mochila com uma réplica de arma de fogo, 49 munições e uma arma artesanal. Aos policiais, ele contou que estava levando o veículo para a região da estrada PPP e trocaria os objetos, juntamente do carro, por seis barras de maconha.

De acordo com os registros, os policiais buscaram por pistas nos bairros apontados pelo suspeito de onde o fornecedor das drogas o encontraria, mas nada foi encontrado.

O carro foi removido ao pátio credenciado e o autor encaminhado para o Hospital São Judas Tadeu para avaliação médica. A ocorrência segue com a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves.