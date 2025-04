Grupo de saúde anuncia complexo de oncologia em BH

A capital mineira vai receber o maior complexo de saúde e oncologia do município, que tem a previsão de início das obras no segundo semestre deste ano. Após a Prefeitura de BH conceder o alvará de autorização para o início da construção, a Oncoclínicas anunciou o projeto da nova unidade, que deve começar a funcionar em 2027.

No total, serão mais de 60 mil metros quadrados de área construída. O complexo será na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro São Bento, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a empresa, o espaço será destinado à internação, pronto-atendimento e realização de exames no campo da oncologia. O empreendimento vai contar com 433 quartos hospitalares, sendo 344 leitos de internação, 60 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 salas de cirurgia.

O fundador e CEO da Oncoclínicas, Bruno Ferrari, explica que o projeto reforça a missão de democratizar o acesso a um tratamento oncológico para todos. “Este projeto representa um pilar fundamental em nossa missão de democratizar o acesso a um cuidado oncológico de excelência para cada vez mais pacientes. Ao direcionar recursos para esta iniciativa, estamos fortalecendo nosso modelo de plataforma oncológica integrada, que alia inovação tecnológica, práticas clínicas baseadas em evidências e escalabilidade operacional. Essa sinergia é essencial para avançarmos, de forma coletiva e eficiente, no combate ao câncer. Seguimos firmes no propósito de ampliar o impacto positivo na vida de milhares de pacientes, transformando desafios em conquistas por meio da medicina de precisão e de tratamentos personalizados", afirma.

Fundada em 2010, a Oncoclínicas é um grupo dedicado ao tratamento de câncer e, atualmente, conta com um corpo clínico formado por mais de 2.900 médicos especializados em oncologia. Hoje, a companhia está em 40 cidades brasileiras, com mais de 140 unidades espalhadas pelos municípios. Segundo a empresa, cerca de 682 mil tratamentos foram feitos pela instituição nos últimos 12 meses.

CÂNCER NO BRASIL

Projeções publicadas pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) em 2023 estimam o diagnóstico de 704 mil casos de câncer no Brasil entre aquele ano e este. O estudo ainda mostra que as regiões Sul e Sudeste concentram 70% da incidência da doença. Ao todo, foram computados 21 tipos de cânceres mais incidentes no país. O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma, com 31,3% do total de casos, seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), colón e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

Em homens, o estudo aponta que o câncer de próstata é predominante em todo o país totalizando 72 mil casos novos estimados a cada ano, durante 2023 e 2025. Já nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente, com 74 mil casos novos previstos por ano, durante esse período.

A pesquisa detalha também a incidência dos tipos de câncer em cada região do país. No Sul e Sudeste, a primeira posição é ocupada pelo câncer de mama feminina, seguido pelos de próstata e cólon e reto. No Norte e Nordeste, o câncer de próstata é o mais prevalente. O de mama feminina ocupa o segundo lugar, e o de colo do útero, o terceiro. No Centro-Oeste, os dois primeiros colocados seguem a mesma ordem observada no Norte e Nordeste, e a terceira posição fica com o câncer colorretal.



Crianças e mulheres

Além do público adulto, o Complexo de Saúde e Oncologia atenderá crianças, com uma estrutura para o diagnóstico infantil, contendo consultórios e leitos de emergência. O atendimento oncológico à mulher também terá um espaço exclusivo, com equipamentos para mamografia, por exemplo. Segundo a Oncoclínicas, o término das obras está previsto para o fim de 2026 e, no início de 2027, a abertura do espaço.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento contra o câncer. Segundo o Ministério da Saúde, todos os estados brasileiros possuem pelo menos um hospital habilitado em oncologia. No total são 137 unidades e centros de assistência habilitados no tratamento do câncer espalhados pelo Brasil.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho