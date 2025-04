Homem em situação de rua é morto após ser acusado de furtar R$ 5

Um homem de 40 anos em situação de rua foi assassinado a facadas nessa segunda-feira (28/4) na Avenida Brasil, no Centro de Juiz de Fora, Zona da Mata mineira. O autor do crime, de 46 anos, foi preso pela Polícia Militar (PMMG) nas proximidades do local e confessou o homicídio. Segundo ele, o motivo do ataque foi um suposto furto de R$ 5 por parte da vítima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito carregava o cabo da faca usada no crime, enquanto a lâmina permaneceu cravada no corpo da vítima.

Testemunhas relataram que, mesmo ferido, o homem conseguiu caminhar até o prédio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), onde caiu no chão e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PM, o morador em situação de rua portava um estilete no momento em que foi atendido.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).