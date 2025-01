Mulher mata marido com facada no pescoço na Grande BH

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Uma mulher de 36 anos foi presa por matar o marido, de 41 anos, no bairro Colonial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (26/1). A mulher deu um golpe com faca no pescoço do companheiro durante uma briga e, ao perceber a gravidade do corte, o levou para o Hospital Municipal da cidade, mas a vítima deu entrada já sem vida.

De acordo com a Polícia Militar de minas Gerais (PMMG), a autora do crime relatou que no dia anterior o marido usou cocaína e que toda vez que ele bebia ficava agressivo. Na tarde desse domingo, o casal recebeu a visita do pai da mulher, de 62 anos, e de uma amiga e, depois de começarem a beber cerveja e pinga, começaram a brigar.

Segundo a autora do crime, que era casada há aproximadamente dois anos com a vítima e tem uma filha de três meses, o casal começou uma discussão e o marido cuspiu na cara dela. Nesse momento, o pai interveio na briga e foi agredido. A mulher, revoltada com a situação, disse que não aceitaria ver o pai ser agredido, pois era idoso.

O marido, então, disse que mataria a mulher e toda sua família, quando começaram uma luta corporal na varanda da casa e as visitas saíram da residência. Conforme relatado à PM, a esposa pegou uma faca para se defender e deu um único golpe no pescoço do marido, mas, ao perceber a gravidade, o levou até o Hospital Municipal de Contagem, onde o homem já chegou morto.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e recolheu a faca. A mulher teve a voz de prisão decretada e foi acompanhada por uma advogada. A ocorrência segue em andamento sob responsabilidade da PC.