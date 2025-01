Morre motorista da carreta que bateu na BR-381 e ficou pendurada no viaduto

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O motorista da carreta carregada com carvão que bateu na rodovia BR-381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, morreu na tarde deste domingo (26/1). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o óbito foi constatado pela equipe médica que atendeu a ocorrência.

As primeiras informações davam conta de que um homem, de aproximadamente 45 anos, conduzia o veículo. Ele teria sido resgatado consciente, porém com fratura exposta na perna esquerda, mas morreu no local.

Ao bater na mureta, a carga de carvão ficou espalhada na pista e chegou a atingir um carro de passeio. Ainda de acordo com os Bombeiros, a carreta se encontra pendurada no viaduto e com combustível vazando na pista de rolamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 14h, causando a interdição total da pista no sentido Belo Horizonte. Às 16h50 a corporação afirmou que ainda não há previsão de liberação da pista.



