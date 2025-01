Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma briga na Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Santa Rosa, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Rodrigo Martins Guimarães, de 36 anos, sofreu dois golpes de faca na região do tórax e não resistiu.

O crime aconteceu na última quinta-feira (16/1). De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 16h daquele dia, foi registrado um boletim de ocorrência informando que a PM foi acionada por transeuntes para atender uma pessoa esfaqueada no Bairro Santa Rosa.

Ao chegar no local, a vítima já estava sendo socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e posteriormente foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, onde chegou com “fortes dores no peito e sem conseguir falar”.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, Rodrigo estava discutindo com um homem quando atravessou a rua, fugindo de seu agressor, que o perseguia com uma faca e um pedaço de madeira nas mãos. Os homens então entraram em luta corporal em frente a um restaurante, e depois de a vítima ser golpeada duas vezes com a faca, funcionários do estabelecimento teriam utilizado cadeiras de madeira para afastar o agressor, que deixou o local em um Voyage branco.

O veículo chegou a ser identificado, e segundo a PM, o automóvel era alugado. O agressor, que trabalha como motorista de aplicativo, até o momento não foi localizado. A Polícia Civil informou que está investigando o caso.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck